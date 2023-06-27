Хинштейн: передача техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается

По его словам, ведомство планирует закупать всю технику в рамках гособоронзаказа. Росгвардия весной сформировала заявки и направила их в Минпромторг и Минфин, уточнил Хинштейн.

«Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой - было принято Президентом в начале года и не связано с последними событиями. Просто до поры до времени - о нем не сообщалось», - сообщил депутат.

Директор Росгвардии Виктор Золотов ранее заявил, что у силового ведомства появятся танки и тяжелое вооружение, передает «Радиоточка НСН».

