Хинштейн: передача техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается
Вопрос о передаче на вооружение Росгвардии военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, ведомство планирует закупать всю технику в рамках гособоронзаказа. Росгвардия весной сформировала заявки и направила их в Минпромторг и Минфин, уточнил Хинштейн.
«Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой - было принято Президентом в начале года и не связано с последними событиями. Просто до поры до времени - о нем не сообщалось», - сообщил депутат.
Директор Росгвардии Виктор Золотов ранее заявил, что у силового ведомства появятся танки и тяжелое вооружение, передает «Радиоточка НСН».
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