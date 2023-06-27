Хинштейн: передача техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается

Вопрос о передаче на вооружение Росгвардии военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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По его словам, ведомство планирует закупать всю технику в рамках гособоронзаказа. Росгвардия весной сформировала заявки и направила их в Минпромторг и Минфин, уточнил Хинштейн.

«Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой - было принято Президентом в начале года и не связано с последними событиями. Просто до поры до времени - о нем не сообщалось», - сообщил депутат.

Директор Росгвардии Виктор Золотов ранее заявил, что у силового ведомства появятся танки и тяжелое вооружение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:РосгвардияЧВК "Вагнер"Александр ХинштейнГосдума

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