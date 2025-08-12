В России предотвратили 172 теракта с начала года
Более 170 терактов предотвратили в России с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
«Скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти», - указали в ведомстве.
Как отметили в НАК, силовики не допустили девять вооруженных нападений на образовательные учреждения в РФ.
Ранее ФСБ предупредила, что в Службе безопасности Украины действует департамент контрразведки, который разрабатывает террористические планы против россиян, напоминает «Свободная пресса».
