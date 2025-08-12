Премьеру пятой части «Шрека» перенесли на июнь 2027 года

Компания Universal Pictures отложила на полгода премьеру анимационного фильма «Шрек 5». Об этом сообщает Deadline.

Как ожидалось, студия DreamWorks Animation выпустит ленту 23 декабря 2026 года. Однако релиз передвинули на 30 июня 2027-го. По данным издания, лето больше подходит для выхода фильма в прокат.

Первая часть «Шрека» вышла на экраны в 2001 году. В рамках франшизы выпустили еще три полнометражных ленты, спецвыпуски для телевидения, два спин-оффа о Коте в сапогах. Последний фильм основной истории — «Шрек навсегда» — вышел в 2010 году.

Ранее в калифорнийском Пало-Альто умер ставший прототипом Осла из «Шрека» 30-летний осел Перри. Животное страдало от ламинита и испытывало сильную боль, лечение не помогало, и осла усыпили, сообщает РЕН ТВ.