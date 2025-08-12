ФНС приостановила операции по некоторым счетам Овечкина
Федеральная налоговая служба России приостановила операции по ряду счетов хоккеиста, игрока клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис проверки контрагентов «Контур.Фокус».
По данным ресурса, с 2022 года Овечкин действует как индивидуальный предприниматель в сфере аренды интеллектуальной собственности и подобной продукции, помимо авторских прав.
Сервис обнаружил решения о частичном либо полном приостановлении операций по некоторым счетам из-за непредоставления в ФНС налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока передачи документа. Отмечается, что Овечкин не предоставлял декларации по ИП с 2023 года. По две приостановки счетов зафиксировано в июне 2023-го и июне 2024-го, еще одна - 29 июля текущего года.
Ранее СМИ сообщили, что в 2024 году власти США рассматривали возможность высылки Овечкина и других российских хоккеистов, пишет «Свободная пресса». Вашингтон хотел таким образом оказать давление на Москву в преддверии российско-американского обмена заключенными.
