По мнению автора, само приглашение Трампа на переговоры стало победой Кремля.

«Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более», - говорится в материале.

Отмечается, что поездка на Аляску укрепит международный имидж Владимира Путина и подчеркнет значительное историческое влияние РФ - «великой державы». Вместе с тем российский президент может переиграть Трампа на саммите, и лучшим решением для американского лидера было бы отсрочить встречу и тщательнее ее подготовить.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа, напоминает РЕН ТВ.

