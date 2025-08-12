СМИ назвали саммит Путина и Трампа на Аляске победой Москвы

Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - победа Москвы. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Трамп назвал «предварительной» встречу с Путиным на Аляске

По мнению автора, само приглашение Трампа на переговоры стало победой Кремля.

«Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более», - говорится в материале.

Отмечается, что поездка на Аляску укрепит международный имидж Владимира Путина и подчеркнет значительное историческое влияние РФ - «великой державы». Вместе с тем российский президент может переиграть Трампа на саммите, и лучшим решением для американского лидера было бы отсрочить встречу и тщательнее ее подготовить.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры