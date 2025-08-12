СМИ назвали саммит Путина и Трампа на Аляске победой Москвы
Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - победа Москвы. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.
По мнению автора, само приглашение Трампа на переговоры стало победой Кремля.
«Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более», - говорится в материале.
Отмечается, что поездка на Аляску укрепит международный имидж Владимира Путина и подчеркнет значительное историческое влияние РФ - «великой державы». Вместе с тем российский президент может переиграть Трампа на саммите, и лучшим решением для американского лидера было бы отсрочить встречу и тщательнее ее подготовить.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа, напоминает РЕН ТВ.
