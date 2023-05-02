Законопроект о создании реестра коучей внесли на рассмотрение в Госдуму

В пояснительной записке говорится, что необходимость создания подобного списка вызвана растущими случаями «злоупотребления доверием граждан».

Отмечается, что реестр позволит структурировать просветительскую деятельность и обеспечить её законность, а у граждан появится возможность получить полную информации об организаторах различных курсов.

«Создание реестра... также окажет содействие ФНС России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах», - указано в пояснительной записке.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести лицензирование деятельности блогеров-тренеров, продающих свои курсы в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

