Законопроект о создании реестра коучей внесли на рассмотрение в Госдуму
Представляющий ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внёс на рассмотрение в палату законопроект, предусматривающий создание «Единого реестра организаторов просветительской деятельности» участников просветительской деятельности, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке говорится, что необходимость создания подобного списка вызвана растущими случаями «злоупотребления доверием граждан».
Отмечается, что реестр позволит структурировать просветительскую деятельность и обеспечить её законность, а у граждан появится возможность получить полную информации об организаторах различных курсов.
«Создание реестра... также окажет содействие ФНС России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах», - указано в пояснительной записке.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести лицензирование деятельности блогеров-тренеров, продающих свои курсы в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru