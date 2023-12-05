Законопроект о социальных банковских вкладах приняли в первом чтении

Согласно документу, можно будет открыть не более одного такого вклада на человека, а его максимальная сумма не может превышать 50 тысяч рублей.

Выплата процентов будет осуществляться ежемесячно по ставке, которая будет переменной, но не ниже ключевой ставки Центробанка РФ на дату начисления плюс один процент. При сумме свыше 50 тысяч рублей будет действовать ставка, установленная в договоре социального банковского счета.

Право открывать такие вклады будет предоставлено банкам, участвующим в системе обязательного страхования вкладов. Срок вклада - не более одного года. Продление будет возможно, если по истечении этого срока гражданин по-прежнему будет получать меры соцподдержки. Взимание платы за открытие и обслуживание счёта будет запрещено.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает выплату пособий нуждающимся семьям до достижения детьми 18-летнего возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».