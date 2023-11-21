Депутат Делягин назвал рождение ребенка билетом в нищету для многих россиян

По словам парламентария, одной из проблем демографии в России является нищета части населения.

«Ребенок - это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность», - считает Делягин.

Депутат заявил, что 30% россиянок детородного возраста не могут родить по медицинским показателям. Еще одной причиной низкой рождаемости парламентарий назвал отсутствие смысла жизни у многих граждан.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила давать семьям квартиру при рождении третьего ребенка. Политик напомнила, что такую практику применяли в Санкт-Петербурге в период, когда она возглавляла город, передает «Радиоточка НСН».

