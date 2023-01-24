Законопроект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму

Регулятор предложил ввести такой механизм в прошлом году. Нововведение должно действовать в отношении не только того банка, в котором у гражданина открыт счет, но и всех профессиональных кредиторов, пишет RT.

Как отметили в Банке России, законопроект о самозапрете на кредиты и займы уже прошел межведомственное согласование, сообщает «Свободная пресса».

По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, банки «концептуально согласны» с инициативой. Для реализации механизма потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и потребительском кредите. Россияне смогут установить запрет или ограничение на кредиты или займы на «Госуслугах», информация об этом будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, и банки, запрашивающие информацию в БКИ, увидят ограничения на кредитование.

