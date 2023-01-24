Законопроект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму
Законопроект, позволяющий россиянам установить для себя запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму, функция будет доступна на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Регулятор предложил ввести такой механизм в прошлом году. Нововведение должно действовать в отношении не только того банка, в котором у гражданина открыт счет, но и всех профессиональных кредиторов, пишет RT.
Как отметили в Банке России, законопроект о самозапрете на кредиты и займы уже прошел межведомственное согласование, сообщает «Свободная пресса».
По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, банки «концептуально согласны» с инициативой. Для реализации механизма потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и потребительском кредите. Россияне смогут установить запрет или ограничение на кредиты или займы на «Госуслугах», информация об этом будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, и банки, запрашивающие информацию в БКИ, увидят ограничения на кредитование.
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