Законопроект о пожизненном заключении педофилов могут принять до 1 февраля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном заключении педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, законопроект необходимо рассмотреть в приоритетном порядке. Володин подчеркнул, что по этому вопросу депутаты, скорее всего, будут единодушны.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее выступила за смертную казнь для педофилов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектРоссия
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