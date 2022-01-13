Законопроект о пожизненном заключении педофилов могут принять до 1 февраля

По его словам, законопроект необходимо рассмотреть в приоритетном порядке. Володин подчеркнул, что по этому вопросу депутаты, скорее всего, будут единодушны.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее выступила за смертную казнь для педофилов.

