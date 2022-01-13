Законопроект о пожизненном заключении педофилов могут принять до 1 февраля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном заключении педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, законопроект необходимо рассмотреть в приоритетном порядке. Володин подчеркнул, что по этому вопросу депутаты, скорее всего, будут единодушны.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее выступила за смертную казнь для педофилов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru