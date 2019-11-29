Законопроект о домашнем насилии: Православные против, РПЦ пока думает
Противники закона о домашнем насилии прокомментировал НСН законопроект Совета Федерации.
На сайте Совета Федерации появился текст законопроекта о семейно-бытовом насилии. Его уже раскритиковали сторонники принятия закона о домашнем насилии. Однако и противников закона документ не порадовал.
Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Координатор и основатель общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, неоднократно выступавший против этого закона, в эфире НСН в очередной раз призвал отказаться от принятия законопроекта.
«В законопроект внесли определенные правки, но суть сильно не поменялась. Документ по-прежнему выделяет семью в отдельную зону вражды, ненависти и насилия. Мы не против того, чтобы наше законодательство шло в сторону регулирования различных семейных отношений. Но мы предлагаем выступить с законом в защиту семьи, а не с законом о семейно-бытовом насилии. Сейчас эмоции прошли, вчера Валентина Матвиенко заявила, что они готовы к диалогу. Давайте сейчас сядем за стол переговоров и поймем, что для России важнее: чтобы сохранилась семья в которой есть любовь, мир, дружба, взаимопонимание. Или чтобы в семье появились отдельные субъекты, которые будут следить друг за другом и при первой провинности писать друг на друга заявления.
С проявлениями насилия в нашем обществе, в том числе в семье, бороться, безусловно, надо. Но этим должно заниматься только государство, никакие некоммерческие организации, которые в данном законопроекте сохранились. Писали законопроект люди, которые вообще не имеют представления ни о многодетных семьях, ни о том, как семья функционирует. Закон о домашнем насилии вообще не нужен, нужен закон о защите семьи. Мы вымираем. Если мы даже ментально будем превращать семью из зоны любви, комфорта, добра в зону насилия, вражды и ненависти, мы разрушим институт семьи и разрушим Россию», - подчеркнул он.
У РПЦ пока нет позиции по обнародованному документу. Об этом в эфире НСН сообщил зампред синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
«Позиция пока не сформирована. Мы его изучаем», – пояснил он.
Ранее соосновательница сети взаимопомощи женщин W Алена Попова рассказала НСН, что в представленном на сайте Совфеда виде законопроект «защищает права насильников», а правки, которые предлагали правозащитники, авторы документа попросту проигнорировали.
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