Законопроект о домашнем насилии: Православные против, РПЦ пока думает

На сайте Совета Федерации появился текст законопроекта о семейно-бытовом насилии. Его уже раскритиковали сторонники принятия закона о домашнем насилии. Однако и противников закона документ не порадовал.

Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Координатор и основатель общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, неоднократно выступавший против этого закона, в эфире НСН в очередной раз призвал отказаться от принятия законопроекта.

«В законопроект внесли определенные правки, но суть сильно не поменялась. Документ по-прежнему выделяет семью в отдельную зону вражды, ненависти и насилия. Мы не против того, чтобы наше законодательство шло в сторону регулирования различных семейных отношений. Но мы предлагаем выступить с законом в защиту семьи, а не с законом о семейно-бытовом насилии. Сейчас эмоции прошли, вчера Валентина Матвиенко заявила, что они готовы к диалогу. Давайте сейчас сядем за стол переговоров и поймем, что для России важнее: чтобы сохранилась семья в которой есть любовь, мир, дружба, взаимопонимание. Или чтобы в семье появились отдельные субъекты, которые будут следить друг за другом и при первой провинности писать друг на друга заявления.