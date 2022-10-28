«Закономерность или вина человека?»: Ученые спорят о причинах глобального потепления
Специалисты отмечают, что проблема глобального потепления стоит на повестке всего мира. Перспективы развития бизнеса, промышленности, торговли и быта людей начинают строиться, исходя из возможных последствий изменения климата, но осознание этой проблемы появилась сравнительно недавно.
Первые исследования о возможном глобальном потеплении появились в конце XIX века. Шведский ученый Сванте Аррениус первым поднял вопрос о негативном воздействии парникового газа на природу в глобальном масштабе.
В середине 1980-х стало известно, что, помимо черного углерода, негативное влияние на климат оказывают также другие вещества - это метан и оксиды азота. Была «открыта» озоновая дыра над Антарктидой, что добавило веса нарастающей тревоге.
А в декабре 1988 года резолюцией Генеральной ассамблеи ООН проблема глобального потепления была признана общечеловеческой и требующей всеобщего внимания. США настаивали на дальнейшем изучении проблемы, также была озвучена идея о создании и реализации национальных программ по сокращению выбросов. Серьезный диалог между учеными-климатологами и правительствами наметился после конференции в Торонто 1988 года и четко обозначился только в 1990 году.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по окружающей среде и развитию, результатом которой стало появление Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанной представителями 192 стран.
Вскоре и на политическом и общественном уровне открыто заговорили о причинах глобального потепления. Вариантов, собственно, нашлось два: либо это закономерный природный процесс, либо тому способствовал антропогенный фактор.
Оппоненты заявляли, что глобальное потепление, безусловно, есть, но причина этого кроется не в человеческом факторе, а в естественных земных процессах. Еще из школьных учебников нам известно, что такие глобальные перемены климата, как оледенение (ледниковый период) или потепление, — естественные процессы на планете.
В 2015 году под эгидой Рамочной конвенции ООН прошла конференция в Париже. Предполагалось, что на основе Парижского соглашения будут выработаны индивидуальные программы в течение пяти лет и с 2020 года начнется их претворение в жизнь. В реальности принятие соглашения повлияло также на появление индивидуальных программ устойчивого развития многих крупнейших производительных концернов и частных компаний во всем мире.
В России программы устойчивого развития приняли все крупнейшие компании в сфере энергетики, металлургии, добычи ископаемых и производства продуктов потребления.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/ot-otricaniya-do-prinyatiya
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