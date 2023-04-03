«Законом не заставишь»: В Госдуме назвали два способа для повышения рождаемости
В России для повышения рождаемости нужны законы о социальном жилье и о гарантированном рабочем месте для выпускников вузов, сказала НСН депутат Нина Останина.
В России не хватает законов, которые могли бы по-настоящему простимулировать рождаемость, заявила в беседе с НСН председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Ранее стали известно, что ряд колледжей в Китае ушли на неделю отдыха, чтобы студенты могли отправиться на поиски любви. Так страна борется за повышение рождаемости. Идея подобных каникул появилась в связи с тем, что в Китае резко упали показатели рождаемости и браков. Останина считает, что в России не созданы все условия для повышения рождаемости.
«Нам нужен закон о социальном жилье для молодых семей. Это увеличило бы число браков, рождение детей. Еще один закон – о первом рабочем месте с высокой зарплатой для выпускников вузов. Тогда бы государство могло спросить с ребят, почему они не рожают? Я вносила предложение сделать 8 июля – День семьи, любви и верности – выходным. Правительство выступило против, сказав, что это нанесет ущерб нашей экономике. В Китае, получается, другие критерии, если они озаботились рождаемостью, а у нас по-прежнему во главе доходы, которые собирает правительство. До тех пор, пока у нас не люди будут предметом внимания со стороны правительства, а доходы, которые от них получить, то и с демографией будут проблемы», - сказала Останина.
Собеседница НСН при этом считает, что и китайский опыт не совсем верный.
«По этическим соображениями мне это претит. Была инициатива Владимира Жириновского в целях увеличения рождаемости создать специальные условия девушкам, чтобы они приезжали к своим возлюбленным в армию для зачатия ребенка. Другой подобной инициативы я не помню. Напомню, что дети рождаются от любви, а не от выделенного времени. Нельзя законом или другим нормативным документом заставить людей рожать детей», - резюмировала Останина.
Ранее Нина Останина в эфире НСН заявила, что материнский капитал не может решить все материальные проблемы семьи.
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