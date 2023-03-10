Рождаемость в России выросла впервые с ноября 2021 года
В январе 2023 года в России впервые с ноября 2021-го наблюдалась положительная динамика рождаемости. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстата.
В первый месяц 2023 года в России появилось на свет 104,1 тысячи новорожденных. В январе 2022-го - 103,7 тысячи, уточнили в Росстате.
В федеральной службе отметили, что последний раз положительная динамика рождаемости в РФ наблюдалась в ноябре 2021 года. Тогда она выросла на 1,8%.
Также в Росстате сообщили о снижении смертности. В январе 2023 года умерло 168,4 тысячи граждан, тогда как в январе 2022-го - почти 193 тысячи.
В Госдуме ранее предложили ввести «прогрессивную шкалу» материнского капитала, передает НСН.
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