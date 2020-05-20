«Закончились резервы». В «Лиге защиты врачей» отреагировали на заявление Мишустина о спаде эпидемии

Собеседник НСН заявил, что ввиду отсутствия конкретной информации о суммах, потраченных на помощь здравоохранению, финансовый вопрос может являться главным при принятии решений о преодолении пика пандемии.

«Все подсчитать можно будет только через год-через два, когда это закончится. Потому что в Москве сейчас темпы роста снижаются, но это не значит, что рост остановился. Есть регионы, в которых увеличивается количество заболевших. Я думаю, будут пересматриваться требования к системе здравоохранения в сторону снижения нагрузки. Когда принимаются глобальные решения, объяснений мы не видим. Мы не видим остальных сумм. Кроме допвыплат врачам, мы не знаем, сколько потрачено на ускоренное строительство госпиталей, сколько на переобучение специалистов, на закупку дополнительного оборудования и лекарств, на научные цели, на разработку вакцины. Эти финансовые вопросы открыто не обсуждаются. Так что доминирующим в принятии решении, на мой взгляд, является эта сторона», - предположил он.

Михаил Мишустин объявил ранее, что благодаря массовому тестированию населения удалось избежать взрывного развития эпидемии и самых негативных прогнозов. «Резервы здравоохранения созданы, такая ситуация позволяет ряду субъектов постепенно снимать ранее введенные ограничения», — добавил он.

По данным на 20 мая, в России вирус выявлен у 308 тысяч жителей. Почти три тысячи скончалось, еще 85 тысяч выздоровело. Стана находится на втором месте в мире по числу инфицированных.