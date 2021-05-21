Закон - тайга: ГИБДД Подмосковья на квадроциклах будет ловить «дачных» нарушителей

«Люди выезжают на дачи и думают, что, если проехал МКАД, правила кончились, закона нет, тайга, медведь – представитель закона. К сожалению, такие люди попадают в очень невесёлые ситуации. Поэтому, думаю, в скором будущем у нас и квадроциклы появятся, чтобы мы могли с этим видом транспорта проводить профилактические мероприятия», – отметил Севостьянов в эфире «Радио 1».

Замначальника подмосковной Госавтоинспекции также уточнил, что сейчас дорожная полиция располагает более 100 патрульных мотоциклов, имеющих довольно серьёзную мощность для решения служебных задач по поддержанию порядка на трассах.

