Закон - тайга: ГИБДД Подмосковья на квадроциклах будет ловить «дачных» нарушителей
Квадроциклы в ближайшей перспективе появятся у дорожной полиции в Московской области. О таких планах рассказал заместитель начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД по региону Владимир Севостьянов.
Он выразил уверенность, что новое техническое оснащение поможет более эффективно выявлять нарушителей правил дорожного движения, особенно, вне городских поселений с началом дачного сезона.
«Люди выезжают на дачи и думают, что, если проехал МКАД, правила кончились, закона нет, тайга, медведь – представитель закона. К сожалению, такие люди попадают в очень невесёлые ситуации. Поэтому, думаю, в скором будущем у нас и квадроциклы появятся, чтобы мы могли с этим видом транспорта проводить профилактические мероприятия», – отметил Севостьянов в эфире «Радио 1».
Замначальника подмосковной Госавтоинспекции также уточнил, что сейчас дорожная полиция располагает более 100 патрульных мотоциклов, имеющих довольно серьёзную мощность для решения служебных задач по поддержанию порядка на трассах.
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