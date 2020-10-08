Автоэксперты поддержали идею «обнуления» нарушений ПДД

«Обнуление штрафов - дело полезное. Инспектор ДТП при проверке не обращает внимания, что штрафы должны обнуляться в течение двух месяцев, а за повторное нарушение наказание более жесткое. Только я не понимаю, зачем нужно резать по частям этот хвост, когда надо сразу договориться по всем пунктам, не только штрафов, но и любых нарушений» - сказал он.

В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что согласно заявлениям главы МВД Владимира Колокольцева, Россия стремится к введению балльной системы, несмотря на то, что в Советском Союзе она была «чудовищно коррупционна». На этом фоне он поддержал «обнуление» штрафов.

«Даже если преступник убил человека, то ему через какое-то время могут предоставить условно-досрочное освобождение. Это нормально. То же самое должно быть и в административном кодексе. Однако новая редакция КоАП пока лишь обсуждается и не факт, что все предложения будут отражены в документе», - отметил он.

Первое публичное обсуждение проекта нового КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 января 2021 года, однако сроки сдвинулись из-за большого количества поступивших замечаний и предложений, особенно в сфере ПДД.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев предложил повысить штрафы за повторные правонарушения. Выступая в Совете Федерации министр заявил, что при повторном совершении правонарушений «необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций».

