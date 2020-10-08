Автоэксперты поддержали идею «обнуления» нарушений ПДД
Не факт, что норму об обнулении нарушений ПДД примут, но распространить практику было бы неплохо и на другие нарушения, заявили опрошенные НСН эксперты.
В новом КоАП предусмотрена возможность «обнуления» нарушения ПДД, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Таким образом, если штраф будет оплачен, то следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным.
Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН поддержал эту инициативу.
«Обнуление штрафов - дело полезное. Инспектор ДТП при проверке не обращает внимания, что штрафы должны обнуляться в течение двух месяцев, а за повторное нарушение наказание более жесткое. Только я не понимаю, зачем нужно резать по частям этот хвост, когда надо сразу договориться по всем пунктам, не только штрафов, но и любых нарушений» - сказал он.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что согласно заявлениям главы МВД Владимира Колокольцева, Россия стремится к введению балльной системы, несмотря на то, что в Советском Союзе она была «чудовищно коррупционна». На этом фоне он поддержал «обнуление» штрафов.
«Даже если преступник убил человека, то ему через какое-то время могут предоставить условно-досрочное освобождение. Это нормально. То же самое должно быть и в административном кодексе. Однако новая редакция КоАП пока лишь обсуждается и не факт, что все предложения будут отражены в документе», - отметил он.
Первое публичное обсуждение проекта нового КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 января 2021 года, однако сроки сдвинулись из-за большого количества поступивших замечаний и предложений, особенно в сфере ПДД.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев предложил повысить штрафы за повторные правонарушения. Выступая в Совете Федерации министр заявил, что при повторном совершении правонарушений «необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Новые побочные эффекты нашли у лекарства от COVID
- Власти Карабаха заявили о крайне тяжелом состоянии раненного россиянина
- Дружинина награждена спецпризом Московского кинофестиваля
- Против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене
- РФС сократил квоту УЕФА для зрителей на матч Россия - Швеция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru