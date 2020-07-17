Виктор Гусев призвал вернуть продажу пива на стадионах

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Врачей, работающих с COVID-19, хотят раньше отправлять на пенсию

Депутаты обсуждают идею досрочного выхода на пенсию для борющихся с коронавирусом врачей.

Виктор Гусев: «Я, конечно, эту идею поддерживаю. Я вообще считаю, что для врачей нельзя ничего жалеть, особенно для врачей, которые борются с коронавирусом. Как было с ветеранами, мы спохватились, а уже поздно. С коронавирусом та же самая война, так что давайте здесь все делать вовремя. Или, как в этом случае, досрочно», – отметил в эфире НСН Виктор Гусев.

2

За нарушение тишины предложили штрафовать до 50 тысяч рублей

В Госдуме предложили штрафовать до 50 тысяч рублей за нарушение тишины в квартирах.

Виктор Гусев: «Я согласен, всегда есть наушники, если хочешь послушать громко музыку. Правда кто-то может возразить, что наушники есть и для тех, кто жалуется, но это шутка, друзья. Надо думать о своих соседях, независимо от того, есть за это штраф или нет», – прокомментировал он в разговоре с НСН.

3

Обсервация для прибывающих в РФ из других стран граждан отменена

Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для прибывающих граждан из-за границы в Россию. Можно обойтись тестом на коронавирус.

Виктор Гусев: «Правильно, потому что 14-дневный карантин, я считаю, был условностью. Ты выходишь из здания аэропорта, вызываешь такси и заражаешь водителя еще до начала своей двухнедельной изоляции. Тест – правильное решение», – сказал он НСН.

4

Для футбольных болельщиков хотят разрешить продажу пива на стадионах

Футбольные болельщики, вероятно, с осени смогут купить пиво на российских стадионах уже осенью. По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, это позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта.

Виктор Гусев: «Я всегда был за это. Во времена моего детства в подтрибунных, назовем их так, закусочных взрослые могли выпить перед игрой и пиво, и чего-то покрепче. Я, конечно, не призываю начать там продавать водку, просто в те времена это не приводило ни к чему плохому. Не думаю, что пиво помешает и сейчас. Кто хочет напиться, может сделать это еще до прихода на стадион, а вот человек, который хочет безобидно выпить одну-две кружки на арене, такой возможности не имеет. Давайте ее вернем», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

5

Возраст молодежи в России могут увеличить до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 до 35 лет. Такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ.

Виктор Гусев: «Это логичная новость для тех, кто, как и я, считает молодежью и пятидесятилетних», – подытожил в интервью НСН Виктор Гусев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Виктор Гусев
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