Виктор Гусев призвал вернуть продажу пива на стадионах

Виктор Гусев: «Я всегда был за это. Во времена моего детства в подтрибунных, назовем их так, закусочных взрослые могли выпить перед игрой и пиво, и чего-то покрепче. Я, конечно, не призываю начать там продавать водку, просто в те времена это не приводило ни к чему плохому. Не думаю, что пиво помешает и сейчас. Кто хочет напиться, может сделать это еще до прихода на стадион, а вот человек, который хочет безобидно выпить одну-две кружки на арене, такой возможности не имеет. Давайте ее вернем», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

