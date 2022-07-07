Reuters: на матчах ЧМ в Катаре будет запрещен алкоголь

Алкоголь на стадионах чемпионата мира в Катаре будет запрещен, а продажа пива за пределами арены разрешена только до и после некоторых матчей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами футбольного турнира.

В этом году чемпионат мира является первым, который проводится в мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем. Отмечается, что это создает проблемы для организаторов, который часто имеют в качестве спонсоров мировые пивоваренные бренды.

22-й Чемпионат состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.