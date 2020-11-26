В России хотят запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Планируется установить лимиты аналогичные правительственной программе ипотеки: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составит 20%, срок ипотеки должен составить до 20 лет, передает RT.

Программа будет распространяться на покупку домов от застройщиков, на первичный рынок.

Прежде чем вкладываться в недвижимость, россиянам стоит просчитать все риски. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

