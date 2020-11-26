В России хотят запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
Госкомпания «Дом.РФ» готовится запустить новую программу субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов. Воспользоваться ей смогут пока лишь молодые заемщики, у которых есть дети.
На реализацию программы компания готова выделить 300 млн рублей, сообщил РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Программа может быть запущена уже в декабре. Воспользоваться ею смогут заемщики до 35 лет, дети у них должны быть не старше 19 лет.
Планируется установить лимиты аналогичные правительственной программе ипотеки: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составит 20%, срок ипотеки должен составить до 20 лет, передает RT.
Программа будет распространяться на покупку домов от застройщиков, на первичный рынок.
Прежде чем вкладываться в недвижимость, россиянам стоит просчитать все риски. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Москвичам пообещали в четверг ледяной дождь
- Байден объявил коронавирусу войну
- В России хотят запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
- Более 30% россиян не умеют пользоваться порталом Госуслуг
- СМИ: утильсбор на машины могут повысить на 25–30% с 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru