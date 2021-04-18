Заключенный «пересидел» 20 лет и не думал выходить на свободу
В Аргентине заключенный провел в тюрьме больше положенного срока на 20 лет и не планировал выходить на свободу. Мужчина заявил, что ему некуда идти, пишет Daily Mail.
Аргентинец Освальдо Лонгобуко попал за решетку в 1979 году за убийство коллеги по бизнесу и должен был провести в заключении до 2001 года. За это время 75-летний мужчина ни разу не подавал прошение о досрочном освобождении. Более того, он провел в тюрьме на 20 лет больше положенного срока. Но 12 апреля ему пришлось покинуть место заключения, которое он считал своим домом, так как с родными разорвал все связи.
«Тюрьма — это место, где он чувствует себя в безопасности, имеет пищу, крышу над головой и социальные связи, но это заключение не может продолжаться», — цитирует издание защитника Лонгобуко.
Заключенный мечтает вернуться в тюрьму и оставаться там до конца своих дней, чтобы расплатиться за свое преступление.
Ранее стало известно, что организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме в возрасте 82 лет. Об этом сообщает «Коммерсант».
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