Байден может закрыть тюрьму в Гуантанамо в течение месяца
12 февраля 202118:42
Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос закрытия военной тюрьмы США в заливе Гуантанамо, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Байден может подписать соответствующий документ в ближайшие недели или месяц.
Как добавляет агентство, сейчас в тюрьме содержатся 40 заключенных, многие из них содержатся там порядка 20 лет без предъявления обвинений и суда. Тюрьма на Кубе была создана после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru