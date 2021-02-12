Байден может закрыть тюрьму в Гуантанамо в течение месяца

Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос закрытия военной тюрьмы США в заливе Гуантанамо, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

Байден может подписать соответствующий документ в ближайшие недели или месяц.

Как добавляет агентство, сейчас в тюрьме содержатся 40 заключенных, многие из них содержатся там порядка 20 лет без предъявления обвинений и суда. Тюрьма на Кубе была создана после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо Байден
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