Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме в возрасте 82 лет, передает «Коммерсант».

Мэдофф был арестован и осужден в 2008 году и отбывал 150-летний срок заключения в федеральной тюрьме в штате Северная Каролина, к которому он был приговорен за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний. Свой инвестфонд он основал в 1960 году, крах фонда в декабре 2008 года привел к потере почти 65 млрд долларов у 3 млн человек. Последние два десятилетия фонд работал как финансовая пирамида.

Мэдофф, предположительно, умер от естественных причин, еще два года назад его адвокаты просили об освобождении по причине ряда хронических заболеваний финансиста, но суд отклонил эти прошения.

