Заключенные и персонал ФСИН сдадут тест на коронавирус

Лабораторный анализ на коронавирус необходимо сдать всем, кто находится в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также персоналу – в том случае, если у них появились симптомы ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отмечают «Известия».

ФСИН опровергло слухи о коронавирусе в СИЗО Москвы

Ранее НСН писала, что из-за риска распространения COVID-19 семь из восьми следственных изоляторов в столице временно прекратили прием подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, в СИЗО запрещены посылки и передачи, также будет приостановлен вывоз заключенных на судебно-следственные действия, пишет RT.

18 марта РИА ФАН писал, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела временный запрет на свидания с заключенными в колониях и СИЗО в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства


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ФОТО: pixabay.com
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