Заключенные и персонал ФСИН сдадут тест на коронавирус

Ранее НСН писала, что из-за риска распространения COVID-19 семь из восьми следственных изоляторов в столице временно прекратили прием подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, в СИЗО запрещены посылки и передачи, также будет приостановлен вывоз заключенных на судебно-следственные действия, пишет RT.

18 марта РИА ФАН писал, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела временный запрет на свидания с заключенными в колониях и СИЗО в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства



