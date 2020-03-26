ФСИН опровергло слухи о коронавирусе в СИЗО Москвы

Случаев заболевания коронавирусом в московских СИЗО нет. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«В связи с попытками распространения ложной информации сообщаем, что на сегодняшний день в следственных изоляторах Москвы, как и в других учреждениях угловно-исполнительной системы случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет», - подчеркнули в управлении ФСИН.

Ранее в СМИ появились заявления правозащитников и адвокатов, что в СИЗО может произойти вспышка коронавирусной инфекции.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса в столичных следственных изоляторах предприняты.

