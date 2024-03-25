Симоньян предложила для террористов более жесткое наказание, чем смертная казнь
Преступники, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», заслуживают более жестокого наказания, чем смертная казнь. Об этом в своем Telegram-канале заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же», - написала она.
По ее словам, смертная казнь в данном случае – слишком легкий приговор.
Ранее за возвращение смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» выступили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская. В свою очередь в «Единой России» обещали проработать решение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru