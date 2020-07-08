«Заказ сверху или желание понравиться». Сванидзе о переносе Дня России
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН прокомментировал инициативу установить праздник в стране в день принятия поправок к Конституции.
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести День России с 12 июня на 1 июля — день завершения голосования по поправкам к Конституции. С этой инициативой она обратилась к президенту России Владимиру Путину. Волынец считает, что праздник нужно перенести, так как у многих россиян 12 июня ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН не удивился подобному предложению. Он отметил, что идея переноса праздника выгодна руководству страны.
«Это вопрос пиара, почему уважаемая дама говорит от имени всех россиян, я не совсем понимаю. Она может говорить только от своего имени. Что касается переноса дня России на 1 июля – это, в общем, ожидалось. Власть хочет, чтобы принятие поправок к Конституции было воспринято как принятие новой Конституции. То не старая, а новая, не Ельцинская, а Путинская. Такая идея витает в воздухе. Я думаю, эта дама не сама это придумала. Так что если это не заказ сверху, то это желание понравиться начальству. А народу плевать, 12 июня или 1 июля. Главное, праздник и выходной», - заключил он.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля.
С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам к Конституции. За их внесение проголосовали 77,92%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.
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