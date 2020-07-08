«Заказ сверху или желание понравиться». Сванидзе о переносе Дня России

«Это вопрос пиара, почему уважаемая дама говорит от имени всех россиян, я не совсем понимаю. Она может говорить только от своего имени. Что касается переноса дня России на 1 июля – это, в общем, ожидалось. Власть хочет, чтобы принятие поправок к Конституции было воспринято как принятие новой Конституции. То не старая, а новая, не Ельцинская, а Путинская. Такая идея витает в воздухе. Я думаю, эта дама не сама это придумала. Так что если это не заказ сверху, то это желание понравиться начальству. А народу плевать, 12 июня или 1 июля. Главное, праздник и выходной», - заключил он.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам к Конституции. За их внесение проголосовали 77,92%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.

