«Заканчиваются средства»: Правила выдачи льготной ипотеки ужесточат в сентябре
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил НСН, что у Минфина к концу года закончатся средства на выдачу льготной ипотеки. Уже в сентябре ожидается повышение процента первоначального взноса, не исключается и повышение ставки.
Правила выдачи льготной ипотеки могут ужесточить уже 15 сентября на фоне израсходования Минфином выделенных на это средств, заявил эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с НСН.
Правительство планирует ужесточить условия льготной ипотеки: повысить первоначальный взнос с 15% до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям, пишут «Ведомости». Ракута эту информацию подтвердил и отметил, что могут измениться и сами ипотечные ставки.
«Центробанк продолжает курс на ужесточение кредитно-денежной политики, были сигналы о том, что у нас есть проблема закредитованности населения. Правила выдачи ипотеки будут ужесточать. Скорее всего, 15 сентября будут внесены изменения, первоначальный взнос по льготным программам будет от 20%. Снижение субсидирования на 0,5 говорит о том, что в Минфине заканчиваются средства на субсидирование льготных программ. Статистика показывает, что 80% средств из лимита уже выдана. Денег хватит до конца года, что будет дальше – вопрос. Возможно, будут изменения в самих ставках. Здесь в целом все будет зависеть от договоренностей Минфина и Минстроя, застройщиков, как они смогут пролоббировать эту историю», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что изменение условий сузит круг потенциальных покупателей, что заставит застройщиков придумывать новые способы привлечения клиентов – предлагать не только скидки, но и, например, траншевую ипотеку.
«Сейчас доля всех ипотек на первичном рынке занимает 70%, так как вторичка сейчас со ставкой в 14%. Изменение условий скажется на доле рынка. Не у всех будет возможность иметь первоначальный взнос от 20%, это весомые денежные средства. У застройщиков упадут продажи. У нас большой объем непроданного жилья, а застройщики тесно связаны с экономикой. Количество потенциальных покупателей уменьшится, застройщики будут искать новые программы, будут привлекать скидками, либо будут развивать траншевую ипотеку, где первоначальный взнос будет 20%, а ставка и платеж на период строительства будет всего лишь один рубль», - рассказал он.
Только определенные категории россиян могут воспользоваться льготной ипотекой и приобрести жилье, остальные на этом фоне получают и без того высокие цены, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН».
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