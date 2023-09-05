«Заканчиваются средства»: Правила выдачи льготной ипотеки ужесточат в сентябре

«Центробанк продолжает курс на ужесточение кредитно-денежной политики, были сигналы о том, что у нас есть проблема закредитованности населения. Правила выдачи ипотеки будут ужесточать. Скорее всего, 15 сентября будут внесены изменения, первоначальный взнос по льготным программам будет от 20%. Снижение субсидирования на 0,5 говорит о том, что в Минфине заканчиваются средства на субсидирование льготных программ. Статистика показывает, что 80% средств из лимита уже выдана. Денег хватит до конца года, что будет дальше – вопрос. Возможно, будут изменения в самих ставках. Здесь в целом все будет зависеть от договоренностей Минфина и Минстроя, застройщиков, как они смогут пролоббировать эту историю», - объяснил он.

Собеседник НСН отметил, что изменение условий сузит круг потенциальных покупателей, что заставит застройщиков придумывать новые способы привлечения клиентов – предлагать не только скидки, но и, например, траншевую ипотеку.

«Сейчас доля всех ипотек на первичном рынке занимает 70%, так как вторичка сейчас со ставкой в 14%. Изменение условий скажется на доле рынка. Не у всех будет возможность иметь первоначальный взнос от 20%, это весомые денежные средства. У застройщиков упадут продажи. У нас большой объем непроданного жилья, а застройщики тесно связаны с экономикой. Количество потенциальных покупателей уменьшится, застройщики будут искать новые программы, будут привлекать скидками, либо будут развивать траншевую ипотеку, где первоначальный взнос будет 20%, а ставка и платеж на период строительства будет всего лишь один рубль», - рассказал он.

Только определенные категории россиян могут воспользоваться льготной ипотекой и приобрести жилье, остальные на этом фоне получают и без того высокие цены, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН».