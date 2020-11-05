Захваченные в Нигерии российские моряки освобождены
Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Нигерии в начале сентября, освобождены 31 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что капитан судна и старший помощник капитана доставлены в город Лагос, там они пройдут медицинский осмотр.
Захарова отметила, что освободить моряков с судна-рефрижератора Water Phoenix, принадлежащего нидерландской транспортной компании, удалось благодаря слаженным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца.
Между тем, в конце июля в МИД России подтвердил похищение пиратами семи россиян с танкера в Гвинейском проливе. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
О том, что на танкер Curacao Trader, находившийся в Гвинейском проливе, напали пираты, сообщалось 17 июля. Тогда отмечалось, что в составе экипажа танкера могут быть граждане РФ.
По данным МИД РФ, в заложники пираты взяли с судна 13 человек, в числе которых 7 россиян. Всего экипаж судна состоял из 19 человек. Сообщалось, что судно атаковали 8 вооруженных людей.
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