Захваченные в Нигерии российские моряки освобождены

Между тем, в конце июля в МИД России подтвердил похищение пиратами семи россиян с танкера в Гвинейском проливе. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

О том, что на танкер Curacao Trader, находившийся в Гвинейском проливе, напали пираты, сообщалось 17 июля. Тогда отмечалось, что в составе экипажа танкера могут быть граждане РФ.

По данным МИД РФ, в заложники пираты взяли с судна 13 человек, в числе которых 7 россиян. Всего экипаж судна состоял из 19 человек. Сообщалось, что судно атаковали 8 вооруженных людей.



