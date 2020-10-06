Российских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии
Пять месяцев потребовалось российским дипломатам и властям Нигерии, чтобы вызволить захваченных в плен пиратами моряков, сообщается на сайте посольства России в Нигерии.
Весной в Гвинейском заливе с судов Djibloho и Rio Mitong пираты похитили четырех человек: трех россиян и украинца. Сейчас бывшие заложники проходят медицинские осмотры в региональном штабе военно-морских сил Нигерии, после чего вернутся домой.
В июле нигерийские пираты атаковали танкер Curacao Trader и захватили в заложники 15 членов экипажа , среди которых были граждане России и Украины. Семерых пленных отпустили в августе благодаря совместным усилиям российских дипломатов в Абудже и нигерийским властям.
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