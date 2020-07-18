Танкер, на котором могут быть россияне, атакован пиратами в Гвинейском проливе

Танкер Curacao Trader был атакован пиратами в Гвинейском заливе. Как сообщает РИА Новости, на судне могут находиться граждане РФ.

Отмечается, что экипаж из 15 человек был взят в заложники. Атака произошла в 210 морских милях от Нигерии. Уточняется также, что среди членов экипажа могут быть украинцы.

По предварительным данным, нападение на судно осуществили 8 вооруженных людей.



