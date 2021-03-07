Facebook заблокировал основанные на материале ФСБ статьи ТАСС и РБК
Социальная сеть Facebook заблокировала статьи ТАСС и РБК по поводу задержания в Воронеже возможных сторонников радикальной молодежной группы МКУ Украины. Сервис расценил публикации, выпущенные на основе пресс-релиза ФСБ РФ, как ложные на основе выводов эксперта по проверке фактов StopFake.
Отмечается, что в материале, в основе которого - релиз ФСБ от 18 февраля, шла речь о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Сообщалось, что они причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. Операцию задержания проводили сотрудники МВД и СК. Также указывалось, что в воронежскую группировку входили три человека в возрасте 18, 19 и 33 лет.
«В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — говорится в сообщении эксперта по проверке фактов StopFake, с которым сотрудничает Facebook.
Также в сообщении соцсети отмечается, что в пресс-релизе СК не упоминается об украинских связях задержанных.
Редакция РБК требует от администрации Facebook провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала. Руководство ТАСС помимо обращения в Facebook, также намерена привлечь внимание к ситуации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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