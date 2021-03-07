Facebook заблокировал основанные на материале ФСБ статьи ТАСС и РБК

Отмечается, что в материале, в основе которого - релиз ФСБ от 18 февраля, шла речь о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Сообщалось, что они причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. Операцию задержания проводили сотрудники МВД и СК. Также указывалось, что в воронежскую группировку входили три человека в возрасте 18, 19 и 33 лет.

«В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — говорится в сообщении эксперта по проверке фактов StopFake, с которым сотрудничает Facebook.

Также в сообщении соцсети отмечается, что в пресс-релизе СК не упоминается об украинских связях задержанных.

Редакция РБК требует от администрации Facebook провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала. Руководство ТАСС помимо обращения в Facebook, также намерена привлечь внимание к ситуации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Ранее Госдума поддержала поправку о введении штрафов для владельцев интернет-ресурсов за санкции против СМИ и граждан России, передаёт РИА Новости. Согласно инициативе, за неисполнение закона владельцы информационных ресурсов, причастные к нарушениям прав и свобод человека, получат штраф - от 50 до 400 тысяч рублей.

