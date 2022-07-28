Захарова заявила, что образ Зеленского безнадежно протух

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой»», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На днях вышел очередной номер журнала Voque на обложке которого изображена Елена Зеленская. В номере опубликовано ее интервью, а также совместная фотография с Владимиром Зеленским.

«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», - резюмировала Захарова.

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская попросила у конгресса США системы ПВО.

