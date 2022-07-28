Захарова заявила, что образ Зеленского безнадежно протух
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные СМИ стали раскручивать жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену.
Мария Захарова обратила внимание, что первая леди Украины все чаще стала участвовать в фотосессиях, появляться на обложках журналов, а сам Зеленский теперь дает интервью на фоне супруги.
«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой»», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
На днях вышел очередной номер журнала Voque на обложке которого изображена Елена Зеленская. В номере опубликовано ее интервью, а также совместная фотография с Владимиром Зеленским.
«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», - резюмировала Захарова.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская попросила у конгресса США системы ПВО.
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