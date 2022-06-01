Захарова призвала вручить ордена сыну и жене Зеленского за военные советы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала наградить орденами младшего сына и супругу президента Украины Владимира Зеленского. Так она откликнулась на интервью первой леди республики журналистам британской Daily Mail.

Елена Зеленская, в частности, рассказала, что в семье главы государства свободно обсуждают ситуацию в зоне военной спецоперации Росси. В этом принимают участие два сына – девяти и 17 лет.

Младшего сына она назвала «подрастающим политологом», который всё знает. По её словам, он также советует отцу, какое вооружение требуется вооруженным силам Украины, каких танков и какой авиации не хватает.

В публикации соцсетях Захарова цитирует строчку из интервью о том, что девятилетний сын Зеленского дает ему советы о ведении боевых действий.

«Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет три. Ещё Daily Mail», — заметила с шутливой издёвкой официальный представитель МИД РФ.

