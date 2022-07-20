Жена Зеленского попросила у США оружие

При этом она отметила, что является первой супругой лидера другого государства приглашенной выступить в конгрессе.

Накануне Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, ее приняли в Белом доме президент США Джо Байден с женой Джилл.

При этом пользователи соцсетей затроллили Елену Зеленскую за платье, которое она надела на встречу с Байденом. Их смутили «неуместные пуговицы», размещенные на груди.

На них обратил внимание и президент США, отметив: «Хорошие пуговички».

