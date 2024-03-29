Захарова возмутилась призывом Пугачевой скорбеть молча по жертвам теракта
Призыв певицы Аллы Пугачевой скорбеть молча по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» хуже предательства, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, страшно и дико слышать такие высказывания от людей, которые неоднократно публично выражали соболезнования по поводу ухода близких. Многие произведения созданы теми музыкантами, которые глубоко переживали чужую боль, обратила внимание Захарова.
«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству», - прокомментировала представитель МИД позицию Пугачевой.
Примадонна практически на протяжении недели не высказывалась о теракте в «Крокусе». Накануне она заявила, что молча скорбит о жертвах. Певица призвала не выносить это напоказ, отмечает «Радиоточка НСН».
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