Захарова возмутилась призывом Пугачевой скорбеть молча по жертвам теракта

По словам дипломата, страшно и дико слышать такие высказывания от людей, которые неоднократно публично выражали соболезнования по поводу ухода близких. Многие произведения созданы теми музыкантами, которые глубоко переживали чужую боль, обратила внимание Захарова.

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству», - прокомментировала представитель МИД позицию Пугачевой.

Примадонна практически на протяжении недели не высказывалась о теракте в «Крокусе». Накануне она заявила, что молча скорбит о жертвах. Певица призвала не выносить это напоказ, отмечает «Радиоточка НСН».

