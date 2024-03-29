Макаревич неоднозначно посочувствовал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
Российский музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) ответил своим недоброжелателям по поводу молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он написал в соцсетях, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь.
Исполнитель назвал пошлыми подобные высказывания публичных деятелей в социальных сетях. По его словам, зачем «трындеть», если можешь помочь делом.
Макаревич также написал, что сочувствует жертвам теракта и всем россиянам, добавив, что это их личный выбор находиться в стране.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал уехавших из РФ артистов не молчать о теракте «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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