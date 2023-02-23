Захарова уверена, что каждый россиянин готов защищать Отечество, несмотря на вопросы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в поздравлении с Днем Защитника Отечества заявила, что россияне, несмотря на вопросы, которые есть у каждого, подтвердили готовность защищать Отечество.
«Поздравляю всех с праздником! Вот и настало время, когда с каждого Отечество спросило: готовы защитить? И мы всей страной ответили «да». Не задавая вопросов, которые есть у каждого, встали и сделали», – написала она в Telegram-канале.
По ее мнению, у тех, кто уехал из России, Отечества нет или оно в другом месте и тоже временно». В связи с этим Захарова напомнила притчу о блудном сыне и высказала уверенность в том, что россияне защитят вернувшихся в страну и раскаявшихся.
«С праздником, родные!» – написала Захарова.
К посту она прикрепила в качестве подарка к празднику видео с песней композитора Максима Фадеева на слова Натальи Касимцевой и Александра Розенбаума, которую накануне спел Григорий Лепс.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что настоящее время требует от каждого россиянина самоотверженного служения Родине и борьбы за ее независимость, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
- Кулеба: Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие против России
- В Белгородской области ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
- Падение самолета Минобороны в Белгородской области. Что известно?
- Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
- На Украине анонсировали пресс-конференцию Зеленского в годовщину спецоперации
- Минобороны: Пилот разбившегося под Белгородом самолета погиб
- В Британии заявили, что решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие
- Захарова уверена, что каждый россиянин готов защищать Отечество, несмотря на вопросы
- Пять человек погибли в ДТП с маршруткой под Самарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru