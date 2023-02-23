Захарова уверена, что каждый россиянин готов защищать Отечество, несмотря на вопросы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в поздравлении с Днем Защитника Отечества заявила, что россияне, несмотря на вопросы, которые есть у каждого, подтвердили готовность защищать Отечество.

Володин сделал особое поздравление с 23 февраля

«Поздравляю всех с праздником! Вот и настало время, когда с каждого Отечество спросило: готовы защитить? И мы всей страной ответили «да». Не задавая вопросов, которые есть у каждого, встали и сделали», – написала она в Telegram-канале.

По ее мнению, у тех, кто уехал из России, Отечества нет или оно в другом месте и тоже временно». В связи с этим Захарова напомнила притчу о блудном сыне и высказала уверенность в том, что россияне защитят вернувшихся в страну и раскаявшихся.

«С праздником, родные!» – написала Захарова.

К посту она прикрепила в качестве подарка к празднику видео с песней композитора Максима Фадеева на слова Натальи Касимцевой и Александра Розенбаума, которую накануне спел Григорий Лепс.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что настоящее время требует от каждого россиянина самоотверженного служения Родине и борьбы за ее независимость, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПоздравлениеДень Защитника Отечества23 ФевраляМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры