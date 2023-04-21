Захарова уличила Вайкуле в невежестве после слов о памятниках солдатам ВОВ

Вайкуле заявила, что мемориалы солдатам ВОВ не нужны. Она призналась, что не видит в них художественной ценности.

Заявление исполнительницы Захарова назвала неадекватным и глупым.

«Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», - возмутилась представитель МИД.

Она отметила, что речь идет о памяти, а не художественной ценности. Тех, кто сносит мемориалы, всегда называли варварами, добавила дипломат.

Захарова ранее ответила на заявление Вайкуле о СССР и России, передает «Радиоточка НСН».

