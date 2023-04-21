Захарова уличила Вайкуле в невежестве после слов о памятниках солдатам ВОВ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.
Вайкуле заявила, что мемориалы солдатам ВОВ не нужны. Она призналась, что не видит в них художественной ценности.
Заявление исполнительницы Захарова назвала неадекватным и глупым.
«Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», - возмутилась представитель МИД.
Она отметила, что речь идет о памяти, а не художественной ценности. Тех, кто сносит мемориалы, всегда называли варварами, добавила дипломат.
Захарова ранее ответила на заявление Вайкуле о СССР и России, передает «Радиоточка НСН».
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