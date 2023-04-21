Захарова уличила Вайкуле в невежестве после слов о памятниках солдатам ВОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

Лайма Вайкуле после осуждения СВО испугалась, что больше не сможет петь на русском языке

Вайкуле заявила, что мемориалы солдатам ВОВ не нужны. Она призналась, что не видит в них художественной ценности.

Заявление исполнительницы Захарова назвала неадекватным и глупым.

«Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», - возмутилась представитель МИД.

Она отметила, что речь идет о памяти, а не художественной ценности. Тех, кто сносит мемориалы, всегда называли варварами, добавила дипломат.

Захарова ранее ответила на заявление Вайкуле о СССР и России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаПамятникМария Захарова

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