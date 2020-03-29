Захарова рассказала про оболваненных состоятельных россиянах за рубежом
Богатых россиян, которые уехали за границу, обманывали там за их же деньги, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она упрекнула российских толстосумов в том, что они не стали поддерживать страну, а вместо этого «платили золотом за тлен». Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х», — цитируют Захарову «Известия».
Поводом для отповеди стало обращение к Захаровой «очень богатых» россиян, которые обратились к ней с просьбой отправить частный самолет за их сыном в Лондон на фоне пандемии коронавируса. Они рассказали, что в Великобритании им обнулили медицинские страховки, при этом стоимость теста на COVID-19 составляет 450 фунтов (около 44 тыс. рублей).
«Во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес», — ответила Захарова в соцсети и призвала состоятельных россиян начать с уважения к РФ и ее народу.
Ранее доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, экс-министру экономики страны Андрей Нечаев в эфире НСН отметил, что состояние России в период кризиса, по его словам, будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться рецессия.
«Общее правило: в условиях рецессии мировой экономики снижаются цены на сырьевые товары. Учитывая накопленные запасы, около 80 трлн рублей, профицитный бюджет, Россия переживет рецессию без каких-либо драматических потрясений, если, конечно, она будет не слишком продолжительной. Если затянется на несколько лет, то это будет большое испытание для людей», - пояснил он.
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