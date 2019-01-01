Захарова рассказала, почему Порошенко «захлебнулся от возмущения»

В МИД России рассказали, почему Пётр Порошенко «захлебнулся от возмущения». Как отмечает РИА Новости, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что такую реакцию вызвал указ об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР.

Российский лидер отметил, что, подписывая документ, он не намеревался создавать Киеву никаких проблем. Однако, по словам Владимира Путина, ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы. В свою очередь, Петр Порошенко назвал решение Кремля «актом агрессии» и «вмешательством во внутренние дела страны». Также он заявил, что намерен развернуть миротворческие миссии в «оккупированном Донбассе под мандатом ООН», отмечает Ura.ru.