В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса гуманитарной мерой. Во время выступления на заседании Совбеза ООН по Украине, дипломат отметил, что Киев не может предоставить жителям этого региона базовые права, а «Россия заинтересована в процветании братской Украины», пишет «Свободная пресса».

Небензя также добавил, что указ президента Владимира Путина «никак не касается минских договоренностей», а люди сами должны решить воспользоваться им этим правом или нет, отмечает Газета.ру.

Напомним, что 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ, по которому жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик смогут получать российское гражданство по упрощенной схеме. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что это решение открывает будущее для молодежи Донбасса

