Захарова рассказала о цели регистрации «Спутника V» в Европе
Регистрация вакцины «Спутник V» в Европе для России – это лишь политика международного сотрудничества. Её целью является сохранение здоровья людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Радио 1».
«К сожалению, мы видим, что в прошлом году началась так называемая война вакцин, распространялось огромное количество фейков, мы их отслеживали, фиксировали. Многие сначала даже отрицали существование российской вакцины, и, к сожалению, такие заявления разносили не только недруги за рубежом, но и внутри нашей страны», – отметила Захарова.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия никогда не заявляла о монополизме в вопросе создания и распространения вакцины.
«Мы, будучи страной, которая первая представила миру вакцину, сразу сказали, что готовы и хотим делиться опытом, хотим, чтобы наработки российских учёных стали достоянием всего мира. Мы не объявляли о том, что это только наше, мы никому не скажем, что мы монополисты», - заявила Захарова.
Ранее на этой неделе официальный представитель МИД РФ заявила, что в мире выстроилась очередь из желающих взаимодействовать с Москвой по поводу вакцин от коронавируса.
«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нём уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всём мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», - отметила Захарова.
По её мнению, за рубежом «не могут пережить», что Россия не стала прятать вакцину от COVID-19, а предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу, отмечает RT.
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