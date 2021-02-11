Захарова рассказала о цели регистрации «Спутника V» в Европе

Регистрация вакцины «Спутник V» в Европе для России – это лишь политика международного сотрудничества. Её целью является сохранение здоровья людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Радио 1».

«К сожалению, мы видим, что в прошлом году началась так называемая война вакцин, распространялось огромное количество фейков, мы их отслеживали, фиксировали. Многие сначала даже отрицали существование российской вакцины, и, к сожалению, такие заявления разносили не только недруги за рубежом, но и внутри нашей страны», – отметила Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия никогда не заявляла о монополизме в вопросе создания и распространения вакцины.

«Мы, будучи страной, которая первая представила миру вакцину, сразу сказали, что готовы и хотим делиться опытом, хотим, чтобы наработки российских учёных стали достоянием всего мира. Мы не объявляли о том, что это только наше, мы никому не скажем, что мы монополисты», - заявила Захарова.