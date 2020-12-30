В МИД России ответили на попытку ЕС очернить российскую вакцину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «Важная борьба против дезинформации и манипуляции», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в материале представитель Евросоюза пытается проводить «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с коронавирусом и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства» (запрещенная в России организация). «Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства.

По ее словам, набирающая обороты «война вакцин» сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.

«Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов», — отметила Захарова.