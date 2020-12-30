В МИД России ответили на попытку ЕС очернить российскую вакцину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «Важная борьба против дезинформации и манипуляции», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, в материале представитель Евросоюза пытается проводить «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с коронавирусом и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства» (запрещенная в России организация). «Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства.
По ее словам, набирающая обороты «война вакцин» сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.
«Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов», — отметила Захарова.
Ранее она сообщила, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение вакцины «Спутник V» от более чем 50 государств.
По словам дипломата, интерес к российскому препарату растёт, в том числе, «Спутником V» интересуются страны Евросоюза. Официальный представитель МИД напомнила, что в конце ноября французская делегация посетила РФПИ для обсуждения сотрудничества в производстве вакцины и массовой вакцинации.
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