В МИД России ответили на попытку ЕС очернить российскую вакцину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «Важная борьба против дезинформации и манипуляции», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в материале представитель Евросоюза пытается проводить «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с коронавирусом и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства» (запрещенная в России организация). «Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства.

По ее словам, набирающая обороты «война вакцин» сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.

«Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов», — отметила Захарова.

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Ранее она сообщила, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение вакцины «Спутник V» от более чем 50 государств.

По словам дипломата, интерес к российскому препарату растёт, в том числе, «Спутником V» интересуются страны Евросоюза. Официальный представитель МИД напомнила, что в конце ноября французская делегация посетила РФПИ для обсуждения сотрудничества в производстве вакцины и массовой вакцинации.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
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