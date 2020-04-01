Захарова рассказала, как МИД вызволяет российских туристов из-за рубежа

При этом, она отметила, что МИД не разделяет людей, которые находятся в Катаре, на Гоа, Фиджи или в других заграничных местах, а работают по всем направлениям, чтобы как можно быстрее вернуть россиян в страну. По ее словам, за границей сейчас находится порядка 35 тысяч человек, которые выказали желание вернуться. Однако, сколько россиян еще может заявить о себе в ближайшее время, пока не известно.

Что касается конкретно Катара, то официальный представитель МИД уточнила, что их условия, по сравнению с рядом других российских туристов, «очень неплохие» - им предоставляется питание и крыша, есть же россияне, которые остались практически на улице.

Специальная рабочая группа прорабатывает возможности возвращения сограждан по всем направлениям – порядка 50 стран с аналогичными проблемами, а также еще несколько, где фиксируются точечные ситуации. В эти часы в рабочей группе идет согласование новой порции рейсов, в том числе и по Катару.

При этом, она напомнила о случае в аэропорту Красноярска, где прилетевшие туристы из Таиланда устроили бунт из-за длительного ожидания постановлений Роспотребнадзора о самоизоляции. Прадставитель МИД РФ предостерегла россиян от подобных проявлений агрессии и призвала их более ответственно подходить к ситуации, не принимая неудобства и ограничения лично на свой счет.

«Люди тоже должны проявлять ответственность, как бы это тяжело ни было осознать. Потому что без ответственности, без понимания ситуации всеми ничего хорошего не будет. Нужно понимать, что это не индивидуальные меры, которые предпринимаются только против тебя, не дискриминация, не нарушение закона, а это системная работа, направленная на благополучие граждан нашей страны комплексно. Нас 147 млн и у каждого своя история. В этой ситуации нужно быть едиными в понимании своих интересов и проблем, а также интересов других. Без этого мы не продвинемся», - заключила Мария Захарова.

Напомним, с 31 марта начал действовать лимит на прием аэропортами россиян из других государств, предложенный Роспотребнадзором и введенный правительством. Квоты ограничивают московское Шереметьево приемом 500 пассажиров из других стран в сутки, другие аэропорты — 200 человек.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в эфире НСН о том, что большая часть организованных российских путешственников уже вернулась в России, а для возвращения самостоятельных туристов в настоящее время ведется активная работа.

