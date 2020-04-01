Глава Ростуризма рассказала о возвращении российских туристов

Ростуризм сообщил о возвращении подавляющего большинства российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров. За последние две недели в Россию вернулось около 160 тысяч организованных туристов более чем из 40 стран мира.

Сложнее ситуация с самостоятельными туристами. Так, 1 апреля в сети было опубликовано видео – более 200 россиян «застряли» в транзитной зоне в аэропорту Дохи. Этот аэропорт должен был стать транзитным по возвращению в Россию из Бали, но, по словам туристов, рейсы постоянно переносят из-за ограничения на их приём.