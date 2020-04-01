Глава Ростуризма рассказала о возвращении российских туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в эфире НСН о том, кто занимается возвращением на родину самостоятельных российских путешественников.
Ростуризм сообщил о возвращении подавляющего большинства российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров. За последние две недели в Россию вернулось около 160 тысяч организованных туристов более чем из 40 стран мира.
Сложнее ситуация с самостоятельными туристами. Так, 1 апреля в сети было опубликовано видео – более 200 россиян «застряли» в транзитной зоне в аэропорту Дохи. Этот аэропорт должен был стать транзитным по возвращению в Россию из Бали, но, по словам туристов, рейсы постоянно переносят из-за ограничения на их приём.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН, рассказала, как проходит работа по возвращению российских туристов домой.
«Туристы, которые отдыхали по линии туроператоров, все вернулись. Вчера последние самолёты сели. Осталось буквально не более ста человек, которые находятся в круизах. Но есть и граждане Российской Федерации, которые находятся за рубежом не по линии туроператоров. Самостоятельных туристов там находится ещё достаточно много и их возвратом сейчас занимается МИД и Росавиация при нашей активной поддержке. Буквально сегодня за такими туристами вылетел чартерный борт в Латинскую Америку», - рассказала она.
Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила количество возвращающихся из-за границы россиян до 500 в сутки в московских аэропортах.
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