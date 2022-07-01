Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что украинский борщ впервые был упомянут, как русский.
Комментируя внесение блюда в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО она отметила, что «в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг.» его назвали «блюдом русских жителей Киева».
Захарова отметила, что на данном примере можно объяснить миру, что такое «современный киевский национализм».
«Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено всё. Что следующее? Признание свинины «украинским национальным продуктом?» - написала она.
Ранее посол Марокко Самир Аддар, возглавляющий Межправительственный комитет организации, заявил, что решение внести украинский борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО было принято по настоянию Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- СМИ: Лучший вратарь КХЛ Федотов задержан за уклонение от армии
- Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» сделал новое заявление
- «Не вводить, а усиливать»: В ЕС спорят об антироссийских санкциях
- Сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары
- Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
- В Костроме убивших пятилетнюю девочку педофилов приговорили к пожизненному заключению
- Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ
- Украина объявила о создании «армии дронов»
- Почти 200 промышленных предприятий работает на территории ТиНАО
- В Нововоронеже установили новый памятник Алёнке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru