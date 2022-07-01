Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Комментируя внесение блюда в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО она отметила, что «в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг.» его назвали «блюдом русских жителей Киева».

Захарова отметила, что на данном примере можно объяснить миру, что такое «современный киевский национализм».

«Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено всё. Что следующее? Признание свинины «украинским национальным продуктом?» - написала она.

Ранее посол Марокко Самир Аддар, возглавляющий Межправительственный комитет организации, заявил, что решение внести украинский борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО было принято по настоянию Украины.