Google включил борщ в десятку вошедших в историю российских блюд
Борщ оказался в десятке вошедших в историю российских блюд по версии платформы «Google искусство и культура».
«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста», — цитирует статью Газета.ру.
Отмечается, что «борщ» — собирательное название для супов с кислым вкусом, однако изначально блюдо готовили с борщевиком, позже замененным другими ингредиентами.
В материале также указано, что украинский борщ является лишь одним из вариантов приготовления исконно русского блюда.
После публикации статьи украинские пользователи соцсетей обрушились с гневными комментариями на платформу Google, а также на россиян, сообщают «Невские новости». Юзеры назвали авторов статьи «козлами» и «российскими сволочами», пригрозив ничего не покупать у Google.
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