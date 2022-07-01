ЮНЕСКО признала борщ блюдом украинской кухни
Борщ, как украинское блюдо, внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.
Посол Марокко Самир Аддар, возглавляющий Межправительственный комитет организации, заявил, что решение было принято по настоянию Украины.
Он напомнил, что соответствующую заявку Киев подал ещё в марте 2021 года, однако спустя год «призвал рассмотреть этот вопрос в срочном порядке».
«Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», - заключил Аддар.
Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об установлении в стране Дня борща, сообщает RT.
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