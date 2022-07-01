ЮНЕСКО признала борщ блюдом украинской кухни

Борщ, как украинское блюдо, внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

В Киеве появится памятник украинскому борщу

Посол Марокко Самир Аддар, возглавляющий Межправительственный комитет организации, заявил, что решение было принято по настоянию Украины.

Он напомнил, что соответствующую заявку Киев подал ещё в марте 2021 года, однако спустя год «призвал рассмотреть этот вопрос в срочном порядке».

«Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», - заключил Аддар.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об установлении в стране Дня борща, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинкультурыЮНЕСКО
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