Захарова призвала МИД Турции оказать реальную помощь пострадавшей в Бодруме девочке
Официaльный предстaвитель МИД РФ Мaрия Зaхaровa обратилась к турецким коллегам с просьбой помочь пострадавшей в бассейне девочке из России. Соответствующее обращение она разместила на своей странице в Facebook.
Так, Захарова попросила сделать «максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически».
По ее словам, к вопросу организации помощи для пострадавшей 12-летней россиянки уже подключились посольство России в Турции, Генконсульство в Анталье, Минздрав РФ. Она добавила, что 21 августа может быть осуществлена эвакуация ребенка.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента в бассейне девочка из Петербурга впала в кому и до сих пор не пришла в сознание.
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